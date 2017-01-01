جاريدو: سنلعب بتركيز وحذر مع النصر
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الدمام- البلاد
أثنى الإسباني خوان كارلوس جاريدو على أداء وجدية لاعبي فريق الاتفاق، وقدرتهم على التطور والتجاوب معه، مؤكدا أن أفراد الفريق يتمتعون بمستوى عال من الانضباطية والاحترافية لا تعكسها نتيجة المباراة الأخيرة أـمام الأهلي. وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للحديث عن مباراة النصر المقررة غدا في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين: نستعد لمباراة صعبة مع أحد فرق المقدمة، وفريقنا بشكل عام يؤدي بشكل جيد ونعمل على تحسين عدد من الجوانب. وأَضاف: نحتاج للتركيز بشكل كبير، وخاصة في الجانب الدفاعي، ونحتاج لاستغلال الفرص الهجومية بالشكل الأمثل. وتابع: هناك أمور ننفذها بشكل جيد؛ مثل السيطرة والاستحواذ في الملعب، ولكن تظل بعض الجوانب التي نحتاج لتحسينها مثل الجانب الدفاعي. واختتم: لانعتمد على نتيجة مباراة واحدة، نحن نقوم ببناء فريق احترافي على المدى البعيد، وهذه المنهجية التي نعمل عليها.. حان الوقت لنضغط على أنفسنا بشكل أكبر لتطوير أدائنا، والخروج بنتائج إيجابية.
التصنيف: الرياضة
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