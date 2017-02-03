جاريدو : لم أتعود على تقديم الأعذار وكنا سيئين

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الدمام-حمودالزهراني

قال الاسباني جاريدو المدير الفني لقدم الاتفاق بعد خسارتهم من الباطن:” في البداية انا حزين على اداء الفريق وليس على الخسارة صحيح الباطن من البداية كان اكثر عزيمة وافضل من فريقنا

وفريق الباطن فاز بكل الثنائيات وكانت عزيمتهم قوية للفوز الذي منحهم الثلاث نقاط من هنا لن اقدم اعذارا ولست من المدربين الذين يقدمون اعذارا

واعترف ان الاتفاق لعب مباراة سيئة وكان بامكاننا أن نكون افضل من هذا وامامنا عمل قادم ومسؤلية اللاعبين كبيرة من أجل العودة بالاتفاق للانتصارات”.