جاريدو: نسعى للفوز على الأهلي

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الدمام- البلاد

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق صعوبة مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، لافتاً إلى أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء للحديث عن المباراة المقررة الخميس: المباراة لها أهميتها الكبيرة، وسنقابل فريقا قويا يمتلك عناصر متميزة، ويحمل لقب الدوري.. أكثر ما يهمنا هو جلب السعادة لجمهور نادي الاتفاق، بتحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف: في كل مباراة نسعى لتقديم مستوى عال، سواء في الناحية الدفاعية أو الهجومية، عملنا يجب أن يكون أفضل، اللاعبون يدركون أهمية المباراة، وفريقنا يتطور من مباراة لأخرى.

وعن تغييراته الأخيرة في مراكز بعض اللاعبين، قال جاريدو: هناك من اللاعبين من يستطيع أن يلعب في مراكز مختلفة، وقد يضطر الفريق لتوظيف لاعب معين في موقع مختلف. وأضاف: أختار مراكز اللاعبين دون النظر لتعليقات النقاد والجمهور، وإنما لرؤيتي كمدرب، وما أراه أفضل للفريق.