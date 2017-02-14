جاريدو يجمع لاعبي الاتفاق على مأدبة عشاء

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الدمام-حمودالزهراني

يجمع مدرب الاتفاق الإسباني خوان كارلوس جاريدو لاعبي فريقه والجهازين الإداري والفني حول مأدبة عشاء سيقيمها في معسكر الفريق بالنادي.

وأدى الفريق أمس، تدريباته الاستعدادية لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ 19 من “دوري جميل” للمحترفين؛ إذ اكتفى بفترة صباحية. تركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والبدنية والتي احتضنتها الصالة المغطاة بالنادي، قبل أن يخضع جاريدو اللاعبين لحصة فيديو، شرح من خلالها أخطاء مواجهة الفتح الماضية.

وسيؤدي الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث من المقرر أن يبدأ المدرب الإسباني في وضع رؤيته الفنية لمواجهة الوحدة المقبلة.

وكان لاعب الوسط حسن الحبيب والمهاجم هزاع الهزاع قد واصلا علاجهما في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي؛ إذ يعاني الأول من آلام في أسفل الظهر، فيما يعاني الثاني من كدمة في قدمه حيث ينتظر دخوله للتدريبات الجماعية ، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.