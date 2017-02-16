جاريدو يراهن على اللاعبين أمام الوحدة

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الدمام-حمودالزهراني

كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض مهاجم الاتفاق البوليفي ياسماني دوك لقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي، وقطع في الغضروف الخارجي للركبة، وذلك على إثر تعرضه لالتواء في ركبة قدمه اليسرى، خلال تدريبات الفريق،

وبذلك سيغيب عن تمثيله حتى نهاية الموسم. وكان الفريق قد أدى تدريباً صباحياً تنوع ما بين تدريبات الحديد في الصالة المغطاة بالنادي، والتدريبات اللياقية والتكتيكية في ملعب عبدالله الدبل بالنادي،

حيث ركز المدرب الإسباني خوان جاريدو على الجوانب الفنية التي سيعتمدها في المباراة. وعقد جاريدو مؤتمراً صحفياً، رافقه فيه لاعب الوسط في الفريق أسامة الخلف، للحديث عن مواجهة الوحدة، أكد خلاله على حاجة اللاعبين للتركيز الكامل طوال المواجهة، وتقديم مستوى جيد، والظهور بقتالية، وذلك لصعوبة المباراة،

موضحاً أن الوحدة سيتعامل معها على أنها “حياة أو موت” لتذيله الترتيب. وجدد جاريدو ثقته بلاعبي فريقه، مؤكداً بأنهم قدموا مستوى جيداً في مباراة الفتح الماضية، على الرغم من التعادل الذي انتزع منهم.

وقال: كنا الأقرب للفوز، وحرمنا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وهو أمر محبط، لكنني أثق بلاعبي فريقي، وأنهم سيقاتلون للحصول على النقاط الثلاث.