جاريدو يصلح الأخطاء قبل لقاء النصر

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الدمام-حمودالزهراني

يبدأ مدرب الاتفاق الإسباني خوان كارلوس جاريدو عملية رفع مستوى استعدادات فريقه قبل مواجهة نظيره النصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 لدوري (جميل) للمحترفين وذلك باعتماد نظام اليوم الكامل، وذلك لأول مرة منذ بداية الاستعداد للمباراة.

وسيؤدي اللاعبون تدريبهم بنظام الدوام الكامل على فترتين صباحية وأخرى مسائية؛ إذ سيتوافدون على معسكر النادي بداية من الساعة الثامنة صباحاً، حيث سيتناولون الإفطار الجماعي قبل الدخول للتدريبات، والتي سيعقبها وجبة الغداء قبل الخضوع لراحة استعداداً للتدريب المسائي. وقد واصل الفريق تدريبات أمس حيث استمر جاريدو من خلالها في تركيزه على الجانب الفني، وذلك بالعمل على إصلاح الأخطاء المتكررة التي يقع فيها اللاعبون، مستنداً في ذلك على مباراة الأهلي الأخيرة التي خسرها الفريق 1-4.