جازان أقصر مدن المملكة صياماً وطريف الأعلى

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جدة ــ البلاد

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق أن مدينة جازان تصنف اقل مدن المملكة فى معدل زمن الصيام بفارق ساعة وربع عن باقي المناطق، في حين تعد مدينة طريف الأعلى في ساعات الصيام حيث ستصل إلى 15 ساعة و40 دقيقة، وقال الزعاق أن معظم مناطق المملكة ستتجاوز ساعات الصيام الـ15 ساعة.

ونوه الزعاق بحسب “العربية” إلى أن المنطقة الشمالية الغربية ستكون أكثر المناطق السعودية في ساعات الصيام، واضاف : كل ما اعتلينا شمالا من خط الاستواء كلما زاد النهار وقل الليل، وبذلك ستكون مدن طريف و تبوك وحقل هي الأكثر.