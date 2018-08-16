جازان تتعطر بعبق الفل

جازان- البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة امس ، حفل افتتاح مهرجان الفُل والنباتات العطرية الأول ، وذلك بمقر المهرجان بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي ، والذي يأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه وتعاون عدد من الجهات المعنية والشركاء بالمنطقة.

ودشن سموه المعرض المصاحب للمهرجان ، مستمعًا لعرض من رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور مجدي بهكلي عن المهرجان الذي يهدف للتعريف بالفُل وخواصه وارتباطه بموروث منطقة جازان وتنمية وتعزيز البرامج السياحية واستخدام الفُل كهوية أساسية ، وتنويع المهرجانات التي تشهدها المنطقة ، فضلًا عن تقديم فرص جادة للمزارعين والمستثمرين والمهتمين بزراعة الفُل .

وتجول سموه في أرجاء المعرض ، الذي يضم 30 عارضًا لمشاتل ومزارع الفُل ، إلى جانب 30 أسرة منتجة ، فضلاً عن المعارض المتخصصة لمختلف الإدارات الحكومية والقطاعات المشاركة .

إثر ذلك تسلم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة هدية مقدمة من مزارعي الفُل بمركز وادي جازان وهي أطول عقد فُل في العالم ، والذي قدمه أبناء شهداء الواجب بالمركز حيث شهد عقد الفُل مشاركة 37 عاملًا في نظمه على مدى أربعة أيام متواصلة ، وبلغ طوله 111 مترًا ، ووزنه 120 كيلوجرامًا .

كما كرّم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الداعمين والرعاة والمتعاونين في تنظيم المهرجان ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة ، متمنيًا التوفيق والتميز للقائمين على المهرجان .

ويشارك في المهرجان أمانة منطقة جازان ومجلس شباب المنطقة ومجلس التنمية السياحي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وغرفة جازان وحرس الحدود وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرور جازان ومركز التأهيل الشامل وهيئة الهلال الأحمر السعودي .

حضر الحفل وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ .

يُذكر أن المهرجان الذي يستمر شهرًا يستهدف 300 ألف زائر وزائرة ويوفر نحو 75 فرصة عمل للشباب، فضلاً عن دعم القطاع غير الربحي عبر مشاركة 60 متطوعًا ومتطوعة ميدانيًا، إلى جانب تقديم العديد من الدورات التدريبية عن زراعة الفُل .