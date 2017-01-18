جازان تستعد للمهرجان الشتوي

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جيزان- البلاد

يـواصـل مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني، أعمال التجهيز والتهيئة لمواقع فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع، الذي ينطلق في الـ 28 من شهر ربيع الآخر الجاري.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن انطلاق فعاليات المهرجان ستكون عبر الفعاليات الدعوية بجامع خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات بالكورنيش الشمالي، وقرية جازان التراثية، وخيمة التسوق، والألعاب النارية وبرامج الطيران الشراعي.

وبيّن أن كورنيش مدينة جيزان الشمالي سيحتضن فعاليات ” جازان شو “، التي ستضم عددا من أعمال الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور, حيث تقوم أمانة جازان حاليًا بتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال الزوار.