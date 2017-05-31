جالكا: عشقي للتحدي دفعني لتدريب الفيحاء

المجمعة- البلاد

قال جالكا المدير الفني الجديد لفريق الفيحاء: إن البداية ستكون صعبة، لكنه سيعمل مع الإدارة، واللاعبين، والجمهور لصناعة فريق قادر على تقديم كرة جيدة، ونتائج مميزة أيضًا. وقدم نادي الفيحاء المدرب الجديد للفريق خلال مؤتمر صحفي عقد أمس. وأضاف المدير الفني: تجربة التعاون كانت ناجحة، والنتائج كانت إيجابية، في الفيحاء الطموح أكبر. وأكمل: إلى الآن لم يتم التفاوض مع أي لاعب محترف، ولم يطرح اسم سان مارتين، أو غيره من اللاعبين. وواصل: أنا من المدربين الذين يعشقون التحدي؛ لذلك أنا هنا، لن أعتمد على اللاعبين الرومانيين فقط، ومازال الوقت مبكراً للحديث عن الأجانب. واختتم: سعيد بالتعاقد مع الفيحاء.

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