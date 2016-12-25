جالكا: نلعب للفوز فقط

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القصيم- البلاد

أكد المدير الفني للتعاون، الروماني كونستانتين جالكا على أن فريقه بات يملك عقلية الفوز في كل مباراة يخوضها، وكان التعاون فاز على الوحدة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين ،

وأضاف جالكا: “حققنا الفوز في مباراة مهمة.. بحثنا منذ البداية عن الفوز .. كنا نعلم أن الوحدة سيلعب بشكل دفاعي”، وأضاف “نجحنا بتسجيل هدفين في الشوط الأول ساعدتنا كثيراً.. تراجعنا في الشوط الثاني وهذا طبيعي.. نحاول زرع عقلية الفوز لدى اللاعبين، مهما كان الخصم”.