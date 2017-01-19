جامعة أم القرى تدشن الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح

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بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس.

دشنت جامعة أم القرى اليوم مشروع الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح الدراسية.

بحضور وكلاء الجامعة وأمناء مجلس الصندوق ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح عميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري ووكلاء المعهد وطلاب المنح .

وأكد الطالب ظفر نعمان عبدالله من الهند في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن طلاب المنح.

سعادتهم بهذا المشروع المهتم بدعم برامج طلاب المنح.

ورعايتهم من الناحية الإنسانية والمادية والصحية وتقديم الدورات التدريبية المستقبلية لرفع كفاءتهم العلمية.

مقدماً شكره وعرفانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يلقاه التعليم والمستفيدين منه في المملكة، بما فيهم طلاب المنح، من اهتمام وعناية كبيرين.

من جانبه أوضح عميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها رئيس مجلس ادارة الصندوق الخيري الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري:

أن الصندوق ينطلق اليوم بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف قرنت بين الحفاوة والعناية بطلاب المنح وصقل مواهبهم.

وشحذ همهم وبين رسم مسارات واطلاق أفكار وبناء مشاريع تستشرف المستقبل وتمهد مواطئ الاقدام لتلك الجموع من خريجي طلاب المنح في مجتمعاتهم .

منوها بدعم القيادة الرشيدة لأبناء الأمة الاسلامية واتاحة المجال لتلقي تعليمهم بالجامعات السعودية.

عموما وجامعة أم القرى على وجه الخصوص في العلوم الشرعية واللغة العربية.

وعدّ معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد:

في كلمة مجلس الأمناء، المشروع أحد المشروعات الرائدة لتؤكد من خلاله الامتداد القيمي والمنهجي لعلماء المسلمين نحو العناية التي أولوها طلابَهُم.

يَعمُّهم خيرُهم، ويسعُهم برُّهم بما تَندى به أيديهم، وترْشحُ به أريحيتُهم، لا يكلّون ولا يملّون.

يشملون بذلك كافةَ ما يَحتاجونهُ مِنْ رعايةٍ معنويةٍ، ومتابعةٍ ماديةٍ.

يَتيسرُ لهم بها التفرُّغُ للتعلُّمِ والتحصيلِ وَفْق ما تَستدعيهِ طبيعةُ المرحلة التعليمية مِنْ كُتبِ درسٍ ومنهجِ إقراءٍ مِنْ جهة.

وما تقتضيه أحوالُهم المعاشيةُ مِنْ مكانِ يُؤي ومرفق يغذي لمن قلَّت نفقتُهم وضاقتْ ذاتُ يد ذويهم، مِنْ جهةٍ أخرى.

وقال معاليه :

“إن جامعة أم القرى تضيف اليوم الى رصيدها هذا الرصيد الكريم من الانجاز الحضاري المتجدد عبر برامج الصندوق الخيري.

الذي يحمل رسالة نبض المملكة وفي مرجعيته ثقل الجامعة.

وفي نُبله شرف الهدف ، وفي عراقته ومصداقيته العمل المؤسسي الممنهج، لافتا إلى أن هذه فرصة من فرص البذل والإسهام وبوابة من بوابات التنمية والمعروف”.

وأضاف :” الصندوق يأتي في مقدمة هذه المشاريع والمبادرات، كيف وهو متضمخٌ بأريج البيت العتيق.

ويفوح جلالاً بجوار المسجد الحرام، وهو مفهوم واسع من تفريج كربة طالب علم ، أو تنفيس همَّ مغتربٍ ثم يتعدى ذلك بنظرٍ ثاقب وافقٍ رحب .

إلى تأسيس المشاريع العلمية المتخصصة في نشر لغة القرآن وإعداد البرامج النوعية لتأهيل النخبة من هذا الوفد الكريم .

بل انه ترسيخٌ لدور بلادنا المشرق أيدها الله ، وإرساء لدعائم الولاء والانتماء في عقول عزيزة أشرقت بالعلم واستضاءت بنور الوحي “.

ونوه معاليه بالعناية التي توليها المملكة العربية السعودية لأبناء المسلمين في بلدانهم وفي أرض الحرمين.

مبينا أن المنح الدراسية لها عناية كبيرة لدى ولاة الأمور من حيث أن المسؤولية المناطة على الدولة نحو أبناء المسلمين تكليف وفي نفس الوقت تشريف.

مؤكدا أن بلاد الحرمين مئرز المسلمين ومقصد أفئدتهم.

وهي في قلب العالم الإسلامي وفي قلوب المسلمين.

فتبني هذه المشاريع يمد الجسور بين قيادة هذه البلاد والنخب فيها وأبنائها مع أبناء المسلمين.

وبيّن أن المجتمع المسلم هو مَن يطبق الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاماً وخلقاً وسلوكاً.

وفقا لما جاء به الكتاب والسنة، وتأسياً بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وهدى السلف الصالح.

موضحا أن التزام المجتمع بهذا المسار يجد التكافل الاجتماعي مكانه بارزاً في المجتمع تتحقق فيه مضامينه، ومتطلباته.

وأكد أن الإسلام اهتم ببناء المجتمع المتكامل وحفلت مدوناته بجملة من النصوص والأحكام لإبراز الصورة التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع بقوله صلى الله عليه وسلم –.

كما جاء في صحيح مسلم-: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

ومن سبله التكافل وصوره تلك الصناديق الخيرية التي تعنى بجوانب مهمة لأفراد المجتمع؛ لتحقق بهم التكامل في تعايشهم ومسؤولياتهم في مجتمعاتهم.

ولأهمية الصناديق الخيرية وأثرِها الاجتماعي، ودورِها التطوعي، فإنها بحاجة إلى جهات راعية ومطورة لأعمالها.

وأردف معاليه “أحسب أن مشروع الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح هو صورة من صور التكافل المنشود.

وخاصة أنه يعتني بشريحة محببة لقلوب الجميع، أبناؤنا من طلاب العلم الوافدين من بلدانهم طلباً للعلم، وبناءً للمعرفة”.

سائلاً المولى للجميع دوام التوفيق والتسديد في أمر الدين والدنيا، وأن يستعمل الجميع في طاعة الله.

ثم تحدث معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس بهذه المناسبة قائلا:

إنَّ المملكةَ استشْعَرَتْ واجباِها نحو القيامَ بنَشْرِ هذا الدينِ الحقِّ، بمنهجِهِ الوسطيِّ.

فأنشأتْ لذلك بَرْنامَجَ المنحِ الخارجيةِ الذي يستضيفُ أبناءَ المسلمينَ من كلِّ مكانٍ فيهيّئُ لهم سُبُلَ العيشِ الكريمِ.

ويفْتَحُ لهم أبوابَ التعلُّمِ بدءاً بدراسةِ اللغةِ العربيةِ وانتهاءً بالشهاداتِ العُلْيا.

وأوضح أن هذا البرنامجِ خرج آلافٌ مؤلفةٌ صاروا دُعاةً في بلدانِهم، وحَمَلةً لمنهجِ أهلِ السنةِ.

مشيراً إلى سعي جامعةُ أمِّ القرى لتأسيسِ (الصندوقِ الخيريِّ لدعمِ برامجِ طلابِ المنحِ) .

ليكونَ نقطةَ التقاءٍ بين جهودِ الدولةِ وإسهاماتِ الراغبينَ في دَعْمِ طلابِ المنحِ ومشاريعِهم.

ودعْمِ برامجِ تعليمِ اللغةِ العربيةِ لغير الناطقين بها.

وبين أنّ تدشين هذا الصندوقَ يؤكِّدُ بأنَّ جامعةَ أمِّ القرى لن تألوَ جُهْداً في دَعْمِ برنامج المنحِ الخارجيةِ.

ولنْ تُقَصِّرَ في العملِ على تَعْليمِهِمْ وتوجيهِهِم وتدريبِهم حتّى يؤدّوا الرسالةَ التي أرادتْها لهمْ هذه البلادُ المباركةُ .

مشيراً إلى أن الصندوق حظي بموافقةِ كوكبةٍ من أصحابِ الفضيلةِ والمعالي والسعادةِ على عضويةِ مجلس أُمَنائِهِ، فجزاهمُ الله خيرَ الجزاء.