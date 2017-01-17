جامعة أم القرى تفوز بـ 9 مبادرات لتحقيق رؤية 2030

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أعلنت جامعة أم القرى عن فوزها بتسع مبادرات، من أصل 39 مبادرة، قُدمت لتحقيق رؤية المملكة 2030م؛ كأول جامعة تحقق هذا الإنجاز على مستوى الجامعات السعودية، وبدعم مالي يصل إلى أكثر من 40 مليون ريال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد،الأحد، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس لفريق مبادرات جامعة أم القرى 2030م، بحضور وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور هاني بن عثمان غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز سروجي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، وعمداء العمادات المساندة، والخبراء الاستراتيجيين بالجامعة.

وأشاد وكيل جامعة أم القرى للتطوير الأكاديمي، وخدمة المجتمع الدكتور هاني بن عثمان غازي، بما حققه فريق مبادرات جامعة أم القرى من جهود، أسهمت في فوز الجامعة بتسع مبادرات في مجالات متعددة، مشيراً إلى أن فريق جامعة أم القرى تميَّز في طرح المبادرات المتنوعة والمختلفة؛ والتي ستسهم بدورها في خدمة المجتمع الجامعي والمكي، منوهاً بدور خبراء الجامعة الاستراتيجيين بما قاموا به من جهود في متابعة المبادرات ودمجها من 54 مبادرة إلى 39 مبادرة متنوعة وفريدة،

مضيفاً بأنه تم عرض 39 مبادرة على المجلس الاقتصادي خلال ورشة العمل التي عقدت مؤخراً بالرياض، وتمت الموافقة على 9 منها، ويتبقى 30 مبادرة، سيتم إضافة مبادرتين عليها ليتم رفعها لاحقاً مرة أخرى إلى وزارة المالية،

مثمناً دعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، وحرصه الدؤوب على تميّز الجامعة بكافة مشاركاتها وبرامجها المطروحة والمتنوعة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على المبادرات بعد معرفة آلية التنفيذ من خلال ورش العمل التي ستعقدها وزارة التعليم.

وهنأ معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس فريق مبادرات الجامعة على فوز الجامعة بتسع مبادرات، لتحقيق رؤية المملكة 2030م، مضيفاً، أن هذا ليس بمستغرب على جامعة أم القرى؛ فهي حظيت وتحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل،

وبمؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ مما مكنها – ولله الحمد – من تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات، مبيناً أن الجامعة تضم كوادر أكاديمية متميزة في العديد من المجالات، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع لخدمة هذا الصرح العلمي الشامخ.