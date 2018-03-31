جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تُفعّل أيام الأعمال “معا لغد أفضل”

أطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا شطر الطالبات بمحافظة جدة ، أمس معرض أيام الأعمال بعنوان “معا لغد أفضل” ، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بالجامعة ، وذلك بمقر الجامعة في جدة .

وشملت فعاليات المعرض التي تهدف إلى عرض مشاريع التخرج الخاصة بالطالبات ، على العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية المجانية.

بالإضافة إلى تقديم المعرض حزمة من العروض الاجتماعية التي تقدمها الكلية لفتيات المجتمع.

بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين البارزين والشركات الوطنية المتخصصة في هذا الشأن .

وعدّت عميدة الكلية يسرى جمجوم الفعالية فرصة رائعة لخلق تواصل بين الشركات الرائدة والطالبات في مجال إدارة الأعمال.

مشيرة إلى أن المعرض أتاح الفرصة للطالبات لعرض مشاريعهن المتميزة في تخصصات الجامعة المختلفة .