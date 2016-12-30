جامعة الأمير سلطان تحتفي بخريجي برنامج الملك سلمان

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الرياض – البلاد

احتفت جامعة الأمير سلطان بتخريج دفعة جديدة من خريجي الجامعات المشاركين في برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض .

ويأتي تخريج الدفعة الجديدة ضمن الجهود المشتركة للجامعة وشركائها الأكاديميين والشركة الممولة، التي تسهم في تطوير خريجي الجامعات السعودية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل في جميع أنحاء المملكة.

وتلقى الخريجون في البرنامج تدريبا نظريا وعمليا من خلال دوام كامل وبإشراف مباشر من برنامج “الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف” بجامعة الأمير سلطان، كما تدربوا على تطبيقات ومنصات برمجية أخرى للأجهزة كالابتكار في التصميم، وذكاء الأعمال التجارية، والتطبيقات التنقلية، كما تلقى الخريجون مواد دراسية مكثفة، ومواد أخرى لتطوير المهارات الشخصية.

وأكد مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني أن الجيل القادم من القادة في المملكة ومن ضمنهم الخريجون الجدد من برنامج الملك سلمان للتعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان ، سيتمكنون من خلال التدريب العالي المستوى الذي تلقوه من الاستفادة المثلى من شهاداتهم الجامعية، وينتظر أن يسهموا في دفع عملية الابتكار في تكنولوجيا الأعمال، وأن يكون لهم أثر إيجابي في اقتصاد المملكة المتنامي.

من جانبه أفاد مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة المهندس إبراهيم الغملاس أن المتدربون حصلوا في وقت سابق على شهادات اللغة الإنجليزية التي تعد مدخلا للبرنامج ثم شهادة (السوفت سكيلز) وبعدها تم دخولهم لبرنامج (التوب تن) لينهوا بعد ذلك متطلبات الحصول على أربع شهادات دولية ,

مشيراً إلى أن معظم الطلاب استقطبتهم شركات قدمت لهم عروضا وظيفية، ومنهم من بدأ العمل بالفعل في وظائفهم الجديدة، والبقية بإذن الله خلال أسابيع سيكونون قد شغلوا وظائفهم بسهولة.