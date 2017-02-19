جامعة الأمير سلطان تقيم مهرجانها الترفيهي للعائلات

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الرياض – واس

أقامت جامعة الأمير سلطان مهرجانا ترفيهيا هو الأول من نوعه بالجامعة للعائلات تحت عنوان “مهرجان جامعة الأمير سلطان للترفيه” ويستمر ليومين وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضحت مديرة مكتب خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاتن المبارك أن مكتب خدمة المجتمع في الجامعة هو من نظم هذه الفعالية ، ويهدف من ذلك إلى دعم أبناء الوطن من خلال توفير فعالية لعرض مشاريعهم الصغيرة ، وهي من أنشطة الجامعة المتنوعة لخدمة المجتمع ، وضمن مبادراتها في المساهمة لإنجاح برنامج التحول الوطني 2020.

وأبانت المشرفة على الفعالية الدكتورة ولاء متولي من جنبها أن هذه الفعالية تهدف إلى مشاركة العائلات بيوم ترفيهي لكافة أفراد الأسرة ، ليشارك فيها الكبار والصغار ، فيوجد ألعاب ذهنية وبدنية

تناسب الأعمار كافة ، بالإضافة إلى بازار تعرض فيه صاحبات وأصحاب المشاريع الصغيرة منتجاتهم ، وفرصة أيضا لعرض بعض المواهب ، كما توفرت العديد من عربات الطعام المتنقلة التي تلبي مختلف الأذواق.

الجدير بالذكر أن جامعة الأمير سلطان تحرص على التنويع في برامجها لخدمة المجتمع بحيث تشمل كل ما يخدم التنمية الاجتماعية، كإقامتها لمعرض التعليم من أجل التوظيف وأيام المهنة والفعاليات العامة المتنوعة من رياضية وتطوعية وترفيهية وغيرها.