جامعة الباحة تبحث مع جامعة سويدية تبادل الخبرات

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الدمام-حمودالزهراني

عقد مسئولو جامعة الباحة اجتماعا مع وفد من جامعة أوبسالا السويدية أمس الأول الأحد، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن يحيى الغامدي وكيل جامعة الباحة للشؤون الأكاديمية، وعضوية الدكتور سعد بن محمد حولدار عميد كلية العلوم.

وجاءت الزيارة بناء على حرص جامعة الباحة على تبادل الخبرات وعقد الشركات وإبرام والاتفاقات مع الجامعات العالمية، لفتح برامج علمية وبحثية في بعض أقسام الدراسات العليا، إضافة إلى الاستفادة من الإشراف المشترك مع تلك الجامعات، ووضع خطط لزيارة عدد من طالبات وطلاب الماجستير لتبادل الزيارات؛ من أجل التدريب وتطبيق بعض التجارب، والسعي إلى التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المناظرة لها عالميًا،

وعقد ورش عمل مشتركة، حيث تم استعراض بنود الاتفاقية التي ستبرم بين الجامعتين في إطار الاتفاقية المبرمة منذ عام ٢٠١١م بشأن التعاون الأكاديمي والبحثي، وقام الدكتور سعد حولدار بمناقشة إمكانية فتح برامج ماجستير بقسمي الأحياء والفيزياء على غرار ما هو موجود بقسمي الكيمياء والرياضيات، مع إمكانية الاستفادة من برامج الإشراف المشترك في الدراسات العليا المنفذة حاليًا.

وسعت جامعة الباحة خلال اللقاء إلى وضع خطة لزيارة عدد من طالبات وطلاب الماجستير لجامعة أوبسالا، للتدريب وتطبيق بعض التجارب المشتركة، وتعزيز التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المناظرة مع عقد ورش عمل مشتركة، من خلال الاستفادة من شركاء جامعة أوبسالا، كما هو معمول به في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة ليون الفرنسية.

واستعرض الاجتماع ما تم من إنجازات سابقة بين الجامعتين في مجال علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وإمكانية تطبيق هذا النجاح في برنامج ماجستير أمن المعلومات ، الذي أعدته كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الباحة ليتم تنفيذه بالشراكة مع قسم تقنية المعلومات بجامعة أوبسالا،

كما تم استعراض عدد من مشاريع كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مع التركيز على جوانب البحث العلمي، من خلال إنشاء مجموعات بحثية مشتركة ما بين الجامعتين، لا سيما مع توجه كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات لانتهاج سياسة الكلية البحثية، ليصبح الإنتاج البحثي من أهم أولويات خططها الاستراتيجية.