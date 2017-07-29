جامعة الطائف تختتم حملة توعية صحية لمنسوبيها وطلاب وطالبات “الصيفي”

نفذت جامعة الطائف حملة صحية لمنسوبيها وطلابها وطالباتها الدارسين في الفصل الصيفي، بعنوان

“صحتك تهمنا”، للوقاية من العديد من المشكلات الصحية الشائعة في المجتمع.

وأوضح عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور ثامر البراق، أن:

الحملة بدأت فعاليتها منتصف الأسبوع المنصرم واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

ونفذت بالتعاون بين كلية الطب وكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وبتنفيذ طلبة كلية الطبظ.

وتخطيط قائد الفريق الطالب عبدالله الطلحي والطالبة رؤى مغربي، وأقيمت بالتزامن في شطر الطلاب في الحوية وشطر الطالبات في الفيصلية.

من جهته، أكد قائد الفريق الطالب عبدالله الطلحي، أن الحملة نجحت في استقطاب عدد كبير من الطلاب والطالبات.

ومنسوبي الجامعة، إذ وصل عدد زوار الحملة خلال أيامها الثلاثة نحو 632 زائراً في شطري البنين والبنات.

وبيّن الطلحي أن حملة التوعية تشتمل على خمسة أركان، هي:

ركن الضغط النفسي، ويعرف بمشكلاته وأسبابه وطرق الوقاية والعلاج.

وركن التدخين ويبرز أهم مضاعفاته ومشكلاته وأضراره على المدى البعيد.

وركن السمنة وفيه يقاس الوزن والطول وكتلة الجسم وتعريف الزائر ما إذا كان يعتبر من ذوي الوزن الزائد أم لا.

وركن السكري، وفيه يتم قياس السكر لدى الزوار.

وإيضاح المضاعفات التي قد يعاني منها المصاب بالمرض في حال عدم التحكم فيه.

إضافة إلى ركن الاستشارة الطبية، ويوجد فيه أطباء متخصصون مهمتهم الإجابة على آية استفسارات لدى الزوار.

فيما أوضحت قائد الفريق في شطر الطالبات الطالبة رؤى مغربي، أن:

الحملة تضمنت استبيانات إلكترونية موجهة للزوار، تحتوي على أسئلة صحية تشمل جميع الأركان، فضلاً عن ركن للضيافة.