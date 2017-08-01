جامعة الطائف : 412 مقعداً شاغراً للقبول وتؤكد أن إجراءات القبول دقيقة ولا استثناءات فيها

كد وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن جميع إجراءات القبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل (1438 – 1439) أنجزت بآلية فائقة الدقة.

ولم تكن فيها أي تجاوزات للشروط المعلنة أو استثناءات .

وشدد في مؤتمر صحافي عقد اليوم للإعلان نتائج القبول، على حرص جامعة الطائف بالالتزام بالشفافية الكاملة في جميع إجراءات التسجيل والقبول.

والمساواة بين جميع المتقدمين والمتقدمات في تطبيق شروط ومعايير القبول، تحقيقاً للعدالة للجميع.

وضماناً للنزاهة في جميع الأعمال، مشيرا إلى أن الجامعة حرصت على نشر الحد الأعلى والأدنى لنسب القبول الموزونة في التخصصات المتاحة للقبول.

لتمكين جميع المتقدمين الذين لم يتم قبولهم في التخصصات حسب رغباتهم من الاطلاع على تلك النسب، والتحقق من سبب عدم قبولهم فيها.

وبين إلى أن طلبات القبول الخاصة بذوي الشهداء والمرابطين لها اعتبارات خاصة.

بالإضافة إلى النظر في جميع طلبات المتقدمين منهم الذين لم يقبلوا، حيث ستشكل لجنة لدراسة تلك الطلبات.

بدوره كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن:

أعداد القبول المرفوعة إلى وزارة التعليم بناءً على قرار مجلس الجامعة بلغ (11080) طالباً وطالبة.

إلا أن عدد المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط القبول بلغ (11019) طالباً وطالبة في جميع تخصصات الجامعة بمختلف المقرات.

فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم (10668) طالباً وطالبة، وتبقى (412) مقعداً شاغراً.

وبيّن الدكتور السواط أن المقاعد الشاغرة تشمل: (217) مقعداً للطلاب و(195) مقعداً للطالبات، وتوزعت.

حسب المقرات والتخصصات في المقر الرئيس للجامعة بالطائف، إلى 50 مقعداً للطلاب و35 مقعداً للطالبات في تخصص القراءات.

و25 مقعداً للطلاب و22 مقعداً للطالبات في تخصص تقنية المعلومات، و22 مقعداً للطلاب و18 مقعداً للطالبات في تخصص علوم الحاسب.

وأضاف أن فروع الجامعة في كل من محافظات تربة والخرمة ورنية، تساوت أعداد المقاعد المتاحة للطلاب والطالبات في تخصصي اللغة الإنجليزية والحاسب بـ20 مقعداً للطلاب و20 مقعداً للطالبات.

في هذين التخصصين المتاحين في الفروع الثلاثة .

وأكد الدكتور السواط أن أولوية التسكين على المقاعد الشاغرة ستكون لمن لديهم طلبات قبول سابقة لدى الجامعة.

مشيرا إلى أن أعداد التخصصات المتاحة للقبول توزعت إلى 35 تخصصاً للطلاب و39 تخصصاً للطالبات في المقر الرئيس للجامعة في الطائف.

وخمسة تخصصات للطلاب وستة تخصصات للطالبات في فرع الجامعة بمحافظة تربة، وخمسة تخصصات للطلاب وثمانية تخصصات للطالبات في فرع الجامعة بمحافظة الخرمة.

وستة تخصصات للطلاب وثمانية تخصصات للطالبات في فرع الجامعة بمحافظة رنية .

وجرى خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن فتح باب القبول على دبلومات كلية المجتمع للطلبة الذين لم تنطبق عليهم شروط القبول في البكالوريوس.

اعتباراً من اليوم، في تخصصات صيانة الحاسب الآلي، وتقنية وأمن الشبكات، والتقنيات الذكية، والسكرتارية التنفيذية، والتسويق.