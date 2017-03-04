جامعة الفيصل تقيم المعرض الوظيفي السادس

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الرياض – البلاد

دشن معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع المعرض الوظيفي السادس بالجامعة بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز رئيس العلاقات الخارجية والتنمية بجامعة الفيصل وعميد كلية الطب نائب رئيس الجامعة للشئون المالية الدكتور خالد بن مناع القطان وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

وأوضح الدكتور محمد آل هيازع أن يوم المهنة هو معرض تقيمه جامعة الفيصل سنويا ويهدف إلى تعريف الشركات الكبرى والرائدة بالمخرجات المتميزة من طلاب وطالبات جامعة الفيصل المؤهلين تأهيلا عاليا ، كما تتيح الفرصة لطلاب الجامعة وللشباب السعودي في منطقة الرياض للإطلاع على كل ما تقدمه الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض من فرص وظيفية .

واستقطب المعرض الذي يستمر ليومين وخصص اليوم الثاني للعائلات عدداً من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية التي تحرص سنويا على المشاركة ، كما تشارك مجموعة من المؤسسات الحكومية من أبرزها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية.