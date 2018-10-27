جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لمدربات سعوديات لقيادة السيارات

أعلنت مدرسة تعليم القيادة للسيارات بجامعة القصيم عن حاجتها إلى مدربات قيادة سيارات “سعوديات” للعمل في مقر مدرسة تعليم القيادة ، حيث تم فتح باب التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية مع صور من الوثائق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجامعة ، وذلك حتى تاريخ 23 /2/ 1440هـ حيث ستخضع جميع الطلبات للمفاضلة، ومن يقع عليهن الاختيار سيتم التواصل معهن خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نهاية التقديم.

وحددت المدرسة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمات لشغل الوظيفة وهي أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق، وأن يتراوح عمرها ما بين 22 ـ 45 عاما، وأن تجيد المتقدمة مهارة قيادة السيارة، بالإضافة الى ألا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي، كما أن الأفضلية ستكون لمن لديها خبرة في العمل كـ “مدربة قيادة سيارات” أو حاصلة على شهادة مدرب معتمد في قيادة السيارات أو حاصلة على دورات تدريبية في السلامة المرورية أو قيادة السيارات، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية والدورات التدريبية.

وأوضح المشرف على مدرسة القيادة الدكتور ماجد العنزي أن الجامعة تسعى لتقديم الدعم المجتمعي للقرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في مدارس تعليم القيادة، وأن تكون المدرسة ذات مواصفات عالمية في مجال تعليم قيادة المركبات ، مشيراً إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تتمثل في صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من رخصة القيادة (إن وجدت)، وصورة من المؤهلات المطلوبة (المؤهل التعليمي- شهادة خبرة تدريب قيادة- شهادة مدرب معتمد)، مع إرفاق السيرة الذاتية، وذلك لضمان اختيار مدربات يتميزن بالكفاءة والخبرة لمساعدة المرأة في المنطقة على تعلم القيادة بكل يسر وسهولة.