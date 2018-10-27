جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لمدربات سعوديات لقيادة السيارات

أعلنت مدرسة تعليم القيادة للسيارات بجامعة القصيم عن حاجتها إلى مدربات قيادة سيارات “سعوديات” للعمل في مقر مدرسة تعليم القيادة ، حيث تم فتح باب التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية مع صور من الوثائق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجامعة ، وذلك حتى تاريخ 23 /2/ 1440هـ حيث ستخضع جميع الطلبات للمفاضلة، ومن يقع عليهن الاختيار سيتم التواصل معهن خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نهاية التقديم.
وحددت المدرسة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمات لشغل الوظيفة وهي أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق، وأن يتراوح عمرها ما بين 22 ـ 45 عاما، وأن تجيد المتقدمة مهارة قيادة السيارة، بالإضافة الى ألا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي، كما أن الأفضلية ستكون لمن لديها خبرة في العمل كـ “مدربة قيادة سيارات” أو حاصلة على شهادة مدرب معتمد في قيادة السيارات أو حاصلة على دورات تدريبية في السلامة المرورية أو قيادة السيارات، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية والدورات التدريبية.