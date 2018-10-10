جامعة المؤسس تبحث تطوير آليات دعم توظيف الخريجين

جدة – البلاد

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، أهمية تجويد مخرجات الجامعة وتناغمها مع تطورات سوق العمل، ما يتطلب ذلك لتضافر الجهود لإنشاء قوى عاملة وكفاءات وطنية تسهم في دعم عجلة التنمية، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت هدفاً منذ 3 أعوام يتضمن حصول خريج الجامعة على وظيفة بسوق العمل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تخرجه، وحققت كثير من الكليات هذا المستهدف، وما زال العمل جارياً لتحقيقه مع الكليات المتبقية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وكالة الجامعة للتطوير أمس الأول بعنوان “تطوير آليات دعم توظيف خريجي وخريجات جامعة الملك عبدالعزيز لتحقيق رؤية المملكة 2030″، بحضور عمداء ووكلاء الكليات والعمادات للتطوير ، وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة , ناقشت أهم محاور استراتيجية الجامعة التي تعمل عليها وتجمع أهداف وأعمال تصب في صالح الجهود التعليمية والبرامج , منها توقيع اتفاقيات توظيف وعقد شراكات مع القطاعات والشركات وتنظيم ملتقيات ، بالإضافة إلى تأسيس لجان استشارية في الكليات ، وكذلك إنشاء مراكز وبرامج توظيف ، إلى جانب ما يتعلق من جهود خدماتية وتأسيس بنى تحتية لتوفير البيئة المناسبة والمميزة للعملية التعليمية.

وناقش المشاركون من مختلف القطاعات عدداً من الأفكار والمشروعات التي تتطلب استشرافاً لسوق العمل المستقبلي، خاصة مع الإعلان عن مشروعات ضخمة من أبرزها نيوم , والبحر الأحمر , والقدية , والطائف الجديد , وجدة داون تاون وغيرها من المشروعات.

ودارت خلال الورشة نقاشات حول تفعيل مخرجات الورشة وكيفية متابعتها ، وأهداف ومهام القطاعات المعنية بالخريجين والتوظيف بجامعة الملك عبدالعزيز ، كما بحثت موقع الجامعة في تصنيف QS لتوظيف الخريجين , إضافة إلى التوصيات العامة لتطوير آليات دعم توظيف الخريجين والخريجات.