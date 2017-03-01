جامعة المؤسس تكرم الفائزين في مسابقة (فرسان الجامعة)

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جدة – البلاد

كرّم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة , الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أمس الفائزين في مسابقة فرسان الجامعة , وأعضاء لجنة التحكيم للعام الدراسي الجاري , التي نظمتها إدارة النشاط الطلابي بالعمادة , وذلك خلال الحفل الختامي , بمسرح العمادة .

وشهد اليوم الأخير للمسابقة تنافسا قوياً بين طلاب الكليات المتأهلة من دور المجموعات , في حين حصل على المراكز الخمسة في المسابقة كلاً من: كلية الهندسة , والثاني كلية علوم الأرض , والثالث كلية الآداب والعلوم الإنسانية , والرابع كلية الطب , فيما حازت كلية تصاميم البيئة على المركز الخامس .

من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني , أن المسابقة عامة لجميع الطلاب بهدف إثراء الطالب معرفياً وإيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب , وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية , والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة .