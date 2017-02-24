جامعة الملك خالد تقيم دورة تأهيلية للمبتعثين

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أبهـا – مرعي عسيري

افتتح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحربي فعاليات الدورة التأهيلية الثانية لابتعاث المعيدين والمحاضرين، والتي تنظمها إدارة الابتعاث والاستقطاب بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي.

وناقشت الدورة التي استفاد منها 390 مستفيداً ومستفيدة, العديد من الموضوعات التي تخص المبتعث، ومن أبرزها كيفية اختيار البلد والجامعة المناسبين، وكيفية مراسلة الجامعات الخارجية، وعمل الاختبارات القياسية المطلوبة للقبول الجامعي لمرحلة الدراسات العليا.

وأوضح الدكتور الحربي أن الدورة تقام للسنة الثانية على التوالي، وتهدف إلى تهيئة المبتعث قبل ابتعاثه، وتزويده بكل المعارف التي قد تساعده عند ابتعاثه.

من جهته ناقش المشرف العام على إدارة الابتعاث والاستقطاب الدكتور سعد العمري مع الحضور، موضوع أنظمة ولوائح الابتعاث في الجامعات السعودية، وكيفية التواصل أثناء البعثة مع الملحقية, مستعرضاً الأنظمة الأكاديمية والقانونية لبلدان الابتعاث التي يتم الابتعاث إليها من قبل جامعة الملك خالد, وأهمية وضرورة التزام المبتعث بطبيعة الثقافة والعادات الاجتماعية والضوابط الدينية والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أثناء وجوده في بلد الابتعاث، وكذلك عند كتابة الرسائل والبحوث العلمية.