جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بالخريجات

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جدة -عبد الهادي المالكي

يحتفل شطر الطالبات بالجامعة بتخريج دفعة العام الجامعي 1436/ 1437هـ، وذلك على مدى ثلاثة ايام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة . ففي مساء غد الثلاثاء تحتفل الجامعة بخريجات كليات الطب والجراحة ، كلية طب الاسنان، كلية الصيدلة ، كلية العلوم الطبية التطبيقية كلية التمريض ، كلية الاقتصاد المنزلي.

ويكون حفل الأربعاء لخريجات برامج الانتظام لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجميع الفروع، كلية الاتصال والإعلام، كلية تصاميم وفنون، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجميع الفروع، كلية الهندسة، معهد الدراسات العليا التربوية، ومعهد اللغة الإنجليزية. أما يوم الخميس فسيكون لخريجات برامج الانتظام كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الأعمال برابغ، كلية العلوم بجميع الفروع، كلية الحقوق.

وسيتم خلال اليوم الأول الأربعاء تكريم خريجات برامج الانتظام لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجميع الفروع، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية تصاميم وفنون، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجميع الفروع، وكلية الهندسة، ومعهد الدراسات العليا التربوية، ومعهد اللغة الإنجليزية.

وقد رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، التهنئة الخالصة لخريجات دفعة العام الجامعي 1436/ 1437هـ،

مؤكداً أن الجامعة تدفع بجيل جديد من الخريجات في مختلف المجالات العلمية، بعد أن أصبحن مؤهلات للانخراط في سوق العمل أو في استكمال برامج الدراسات العليا، وأضاف معاليه أن الخريجات عليهن أن يفخرن بالانتماء لهذا الصرح العريق الذي يلقى كل الدعم والاهتمام والرعاية من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله.

من جهتها هنأت سعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبد الله النعيم الخريجات وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أن الجامعة تهدي كوكبة جديدة هي هدية للوطن وأبنائه التي ستنخرط في جسد المجتمع لترفع من شأنه .