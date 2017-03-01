جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل باليوم العالمي لسرطان الطفل

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جدة – عبدالهادي المالكي

نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي صباح أمس الثلاثاء فعاليات اليوم العالمى لسرطان الأطفال تحت شعار” نعمل جميعاً للعلاج والوقاية من السرطان” الذى نظمه قسم أمراض الدم بكلية الطب والمستشفى الجامعى بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات.

وقام مدير الجامعة برفقة كبار المسئولين والأطباء بالمستشفى الجامعى بالتجول بالمعرض المصاحب حيث قدمت الدكتورة سعاد الجاعونى ، رئيسة اللجنة التنظيمية للاحتفالية ورئيسة وحدة أمراض دم وأورام الأطفال شرحاً عن المعرض كما اشتملت الفعاليات على محاضرات قدمها نخبة من الأطباء المختصين في هذا المجال.

وخلال جولته فى المعرض، أوضح مدير الجامعة أن العالم أجمع يحتفل بـ “اليوم العالمي للسرطان” الذي يحمل الكثير من الدلالات، ويعكس الكثير من الآمال، وثمن الجهود المبذولة للقائمين على وحدة أمراض دم واورام الأطفال لمواجهة هذا التحدى والعمل بكل مايستطيعون لتخفيف معاناة الاطفال.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعاد الجاعوني:” هذا اليوم نرسل رسالة الأمل لكل مريض أن هذا المرض يمكن الشفاء منه بفضل من لله ثم العلاج المتكامل والرعاية الشاملة.” وخلال الاحتفالية تم الاحتفاء بشفاء أكثر من 1000 طفل من مرض السرطان على مدى 25 عاما، بعد تلقيهم العلاج الكامل بالمستشفى الجامعي.