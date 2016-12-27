جامعة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى مكة الثقافي

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جدة – البلاد

أطلق معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، برامج وفعاليات الجامعة التي نظمتها، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار”كيف نكون قدوة”، بحضور وكلاء وعمداء العمادات والكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وأوضح معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أطلقت الجامعة برامجها وفعالياتها للعام الدراسي الجاري, التي تهدف من خلالها إلى تطوير سلوكيات الطلاب والطالبات؛ من خلال تبني القدوات والأفكار الإيجابية، وتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية واحترام النظام، وترسيخ مفهوم الوطنية وروح الانتماء للوطن، واحتواء الشباب والشابات من خلال القدوات المؤثرة؛ علمياً وثقافياً وسلوكياً، انطلاقاً من منهج الاعتدال الذي تبنته الحكومة الرشيدة.

وأكد الدكتور اليوبي حرص الجامعة على إنجاح وتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات؛ لتحقيق الأهداف المرسومة له من خلال سبعة برامج وهي : أنا قدوة بفكري، وسفراء القيم، وأنا قدوة بعملي التطوعي، والمثالية في القيادة المرورية، وقصة نجاح، وتلمذة، بالإضافة إلى برنامج” أنا السعودي أنا قدوة”.