جامعة الملك فيصل تقيم لقاءً حواريا بعنوان ” حوار من أجل الوطن “
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أقامت وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء لقاء حواريا بعنوان “حوار من أجل الوطن”.
بحضور وكيلة الكلية والمنسوبات من أعضاء هيئة التدريس والموظفات والطالبات.
وقد استهل الحوار في اللقاء بنبذة تعريفية حول الوحدة وأهدافها ورسالتها:
مع تبيان أهم مواصفات المواطنة الصالحة وأهم ما تقوم به من واجبات نحو الوطن.
وأهمية التعايش بين جميع فئات المجتمع.
والعمل على نبذ التطرف والإرهاب الفكري.
الوسوم:الإرهاب الفكري, التطرف
التصنيف: الثقافيـة
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