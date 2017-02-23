جامعة تبوك تبتكر جهازًا لإدارة الحشود في الحج

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تبوك ــ البلاد

تمكن باحثون من مركز أبحاث شبكات الاستشعار والأنظمة الخلوية بجامعة تبوك من تطوير نظام متكامل يساعد في إدارة الحشود خلال موسم الحج.

ويتكون الاختراع من جهاز لوحي مع برنامج يتم ربطه بتقنية البلوتوث يساعد الكشافة في معرفة المعلومات الشخصية والصحية وفصيلة الدم وأرقام التواصل مع الحملة في حال فقدان الحاج للوعي أو الضياع، وذلك من خلال شريحة لاصقة يتم إدخال هذه البيانات بها والتعرف عليها من خلال الجهاز اللوحي،

كما تفيد بعد ربطها بالهاتف في إرسال رسائل لإخبار الحجاج بزحمة الطرق أو الطرق المغلقة، وتستطيع من خلالها تفويج عدد معين للطواف في كل ساعة.