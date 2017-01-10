جامعة تبوك تقيم مهرجانا تثقيفيا لمرضى السكر من الأطفال

شارك عبر واتساب

تبــوك ــــ سعــــــد الشهـراني

انطلاقا من حرص كلية الطب بجامعة تبوك على نشر التوعية الصحية في المجتمع المحلي، أقام قسم الأطفال عصر يوم أول أمس مهرجانا مميزاً لمرضى السكر في مجمع الراقي مول في مدينة تبوك، بقيادة رئيس القسم الدكتورة ليلى البيشي، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في القسم، ونخبة من طلاب وطالبات الكلية؛ بهدف توعيتهم وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات عن المرض وتقديمها لهم بشكل ممتع ومرح بعيدا عن أجواء المستشفيات. ومع أن الفئة المستهدفة من هذا المهرجان هم المرضى الأطفال المصابون بداء السكر من النوع الأول، وأهاليهم إلا أن الجميع كان مرحبا به،

وقدم الأطباء المشاركون المشورة والنصح والمعلومة المفيدة للزوار المتواجدين في المجمع والذين حضروا المهرجان ، واشتمل المهرجان على سبعة أركان تحوي من الفائدة العلمية والدعم المعنوي والنفسي، ما لاقى استحسان الجميع و اقبالاً مميزاً من الزوار.وقُدمت كلمات ترحيبية من قبل طلاب الطب ومشاركات من بعض الأطفال المصابين بحضور فرقة ” نجوم إبداع ” الذي أضفى جوا من الترفيه العائلي والفرح ، الذي ارتسم على وجوه الأطفال. وفي نهاية المهرجان وزعت الشهادات والهدايا التذكارية على الزوار والأطفال.