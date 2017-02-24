جامعة جازان تبحث تعزيز التعاون في التوعية من أضرار المخدرات

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بحث معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني خلال لقائه بمقر الجامعة اليوم.

مع مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان العقيد سعد بن محمد بن جليغم.

سبل التعاون في تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى إيصال الرسالة التوعوية الهادفة للطلاب والمجتمع .

وناقش اللقاء تعزيز التعاون المستمر في نشر الوقاية والتوعية للطلاب .

إلى جانب الاستفادة المثلى من أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال من خلال مركز أبحاث المؤثرات العقلية .

ونوه مدير جامعة جازان بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

مثمناً ما تبذله في مجال مكافحة هذه السموم وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن .

مبرزاً اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – .

في دعم ورعاية الأعمال والجهود الأمنية والتوعوية كافة للحد من تهريب ودخول هذه الآفة إلى هذه البلاد.

وتوعية أبناء هذا الوطن من شرورها وأضرارها .

من جانبه أثنى مدير مكافحة المخدرات على جهود الجامعة كشريك هام في مكافحة أضرار المخدرات .