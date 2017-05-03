جامعة جازان توقع اتفاقية شراكة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء

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وقعت جامعة جازان اليوم ، اتفاقية شراكة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء لتقديم خدمات التعليم والتدريب لطلاب الجامعة وفق معايير عالية الجودة وبكوادر تدريبية متمكنة.

حيث جرى توقيع الاتفاقية بين كل من معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ورئيس مجلس إدارة المعهد السعودي المهندس ليث بن أحمد البسام.

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من الجامعة للدخول في شراكة مع شركات ومؤسسات وقطاعات ذات سمعة وخبرة في مجال التدريب لتدريس اللغة الانجليزية والتدريب التقني لكليات الجامعة .

ويلتزم المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء ضمن الاتفاقية بتوفير الكفاءات التدريبية والإدارية والخبرة والموارد اللازمة لتشغيل وتصميم وإدارة برامج اللغة الانجليزية والتدريب التقني للجامعة .

وتشمل الاتفاقية التي تمتد لمدة عام مع قابليتها للتمديد تعهد المعهد بمطابقة خدماته التعليمية لمعايير الجودة المتفقة مع معايير جامعة جازان على أن يمنح المعهد طلاب الجامعة الذين أنهوا البرنامج شهادة إكمال البرنامج من جهة معترف بها دولياً بعد اجتيازهم للاختبارات.

فيما ستقدم جامعة جازان الدعم الكامل للمعهد من خلال الدورات والمؤتمرات وتسويق وتطوير المادة العلمية ، على أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية بعد الانتهاء من البرنامج.