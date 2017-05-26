العدد 21946 26 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جامعة جدة تؤسس أوقافا وتزيد القبول للدراسات العليا

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جامعة جدة تؤسس أوقافا وتزيد القبول للدراسات العليا
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جدة- البلاد
أقر مجلس جامعة جدة في جلسته الخامسة التي عقدها أمس بمبنى الإدارة العليا بالجامعة ، تأسيس أوقاف الجامعة العلمية والطبية، فيما أقر زيادة أعداد القبول في برامج الدراسات العليا.
وكان مجلس الجامعة قد عقد جلسته الخامسة برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، بحضور أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح ، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وعمداء الكليات والعمادات المساندة.
وأقر المجلس الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1437 /1438هـ ، بجانب تغير مسمى عمادة شؤون المكتبات إلى ” عمادة مصادر المعرفة، فيما أقر المجلس مذكرة التفاهم بين الجامعة ومستشفى جامعة ليستر في بريطانيا.

التصنيف: محليات

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