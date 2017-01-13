جامعة جدة تجمع الاتحاد والأهلي

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جدة –عبد العزيز عركوك-أحمد إلياس

وقع معالي مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مذكرتي تفاهم مع ناديي الاتحاد والأهلي، بحضور رؤساء الناديين المهندس حاتم باعشن، وأحمد المرزوقي، وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالإله مؤمنة ، إضافة إلى اتفاقية عمل تيفو مشترك بين الناديين، يحمل عنوان “محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا” من تنظيم وتصميم الجامعة.وستقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة عبر هذا التعاون والتفاهم لخدمة منسوبي المجتمع الرياضي، بتلك الكيانات الرياضية المبدعة.

وقال معاليه: جامعة جدة كانت حريصة عبر مذكرات التفاهم التي تم توقيعها على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تؤكد على شعار” نتعلم لنعمل” حيث لديهم مجموعة من البرامج التي تقابل الاحتياجات الجديدة لصناعة الرياضة؛ مثل الإعلام الرياضي والإدارة الرياضية والتسويق الرياضي، ومن جانب آخر نهيئ الفرص ليكون بمقدور الجميع من الطلاب ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية،

وتشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها؛ وفقا لرؤية المملكة 2030. كما أن هذا التعاون يُفعل قرار مجلس الوزراء رقم 310 والخاص بـ “الرياضيون النخبة”.

هذا التعاون يأتي في إطار دعم كبير من الهيئة العامة للرياضية، فقد شرفنا بفتح آفاق جديدة للتعاون معها، لتنفيذ العديد من المبادرات؛ منها على سبيل المثال مبادرة لتقديم القدوة في التعامل مع منشآتنا الرياضية” الحفاظ على المنشآت الرياضية كسلوك حضاري” في إطار ملتقى مكة المكرمة، الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة،

هذا بالإضافة إلى الشروع في إعداد مذكرة تفاهم لخدمة الرياضة السعودية من خلال الهيئة العامة للرياضة تشمل تدريب العاملين وتقديم برامج رياضية تواكب الاحتياجات الجديدة والمستقبلية لسوق العملاء الرياضي السعودي.

كما ان حضور الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد على ان كرة القدم أصبحت أسلوب حياة للمواطن السعودي ومصدر سعادة وبهجة له.

وأشار إلى أنه من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة والناديين الكبيرين الاتحاد والأهلي، لإرساء التعاون في المجالات التعليمية والرياضية والاجتماعية وتحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية؛ منها تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية والتدريبية وتقديم الاستشارات الفنية والاستراتيجية في مجال علوم الرياضة،

بالإضافة للتعاون في تنسيق قواعد قبول اللاعبين لدي الناديين الكبيرين لتمكينهم من الحصول على مؤهلات دراسية تعزز رفع المستوى الأكاديمي للاعبين بشكل يتناسب مع برامجهم التدريبية.

من جانبه أكد أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي على أهمية تفعيل فعاليات مشروع مكة الثقافي من خلال المبادرة غير المستغربة من جامعة جدة- وإن شاء الله – تنطلق مبادرات أخرى تصب في مصلحة الوطن من خلال الأندية الرياضية. وعبر حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد عن سعادته ، عندما عرضت عليه جامعة جدة بعض البرامج الذي سيكون لها صلة بالرياضة، والتي ستوفر على الأندية الكثير من المبالغ.