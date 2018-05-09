جامعة جدة تختتم أنشطة كلية الأعمال وتُكرّم طلابها

احتفت كلية الأعمال بجامعة جدة أمس، بختام أنشطتها للعام الجامعي 1438هـ – 1439هـ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وعميد الكلية الدكتور بدر اليوبي، وعمداء الكليات والعمادات، ومنسوبي الكلية، وذلك بمقر الجامعة في عسفان.

وعبّر الدكتور الحميدان في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عن سعادته بحصاد عام كامل من العمل

والطموح بالجامعة وما تمتلكه من روح الشباب والعزيمة والإرادة التي ستجعل -بمشيئة الله – من جامعة جدة المستقبل الناجح

وقدرتها على تنمية الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030، مقدّماً شكره لعميد الكلية وقياداتها على ما تحقق من إنجازات.

من جانبه استعرض الدكتور اليوبي جوانب من إنجازات الكلية خلال العام المنصرم وما تحقق لها من تميز عبر فريق العمل بالكلية.

وشهد الحفل في ختامه توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال وفندق راديسون بلو السلام، وتقديم بعض الفقرات الفلكلورية،

وتكريم الإدارات التي ساهمت في إنجازاتها من داخل الجامعة وخارجها، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والفروع والطلاب المتميزين.