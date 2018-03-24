جامعة جدة تطلق ملتقى التوظيف الأول للخريجين والخريجات

تطلق جامعة جدة يومي 16-17 من شهر رجب الجاري , ملتقى التوظيف الأول للخريجين والخريجات ، وسط مشاركة كبيرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى .

وأكد معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ، أن ملتقى التوظيف الأول سيعزز من تكامل الأدوار

بين القطاعات الحكومية والخاصة ، بهدف إيجاد فرص العمل الملائمة لخريجي وخريجات الجامعة في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن الملتقى ينطلق من أهداف الرؤية السعودية 2030 عبر توسيع قاعدة “توطين الوظائف”

و”توفير بيئة العمل” المناسبة للمواطنين والمواطنات السعوديات المؤهلين “معرفياً ومهنياً” لدخول سوق العمل.

وبين الدكتور الحميدان أن الملتقى يهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية المناسبة لخريجي وخريجات جامعة جدة ،

وتعميق وعيهم بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل

وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين جهات التوظيف بسوق العمل السعودي

وعرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف للطلاب والطالبات المميزين.

وأضاف أن الملتقى سيتيح فرصة للقطاعات الحكومية والخاصة لعرض الفرص الوظيفية على طلاب وطالبات جامعة جدة ، واستقبال طلبات التوظيف والسير الذاتية ، الأمر الذي سيساعدهم على توسيع دائرة البحث وتوطين الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات وتخصصات الباحثين عن العمل.

الجدير بالذكر أن “ملتقى التوظيف الأول” يستهدف خريجي وخريجات جامعة جدة ، والمتفوقين والمتوقع تخرجهم خلال العام الحالي (2018)، والشباب السعودي الباحث عن العمل.