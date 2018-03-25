جامعة جدة تطلق منصة إلكترونية للدعم الوظيفي

دشن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم “منصة جامعة جدة للدعم الوظيفي” ، وهي عبارة عن منصة إلكترونية تجمع بين باحثي العمل ومزودي الوظائف من القطاع الخاص في سوق العمل السعودي على مدار العام.

وأكد معالي الدكتور الحميدان أن الجامعة ستبذل كافة جهودها لخلق بيئة تعاونية ودعم لوجستي لطلابها وطالباتها المتخرجين ، أو المتوقع تخرجهم ، أو الذين لا زالوا على مقاعد الدراسة , وذلك من خلال توفير الوظائف المناسبة لهم بالدوامين “الكامل أو الجزئي” من خلال المنصة الإلكترونية (http://uj.mihnati.com).

وأشار إلى أنه ومن ضمن مسؤولية الجامعة أمام مجتمعها المحلي ، وفي إطار أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بتوطين الوظائف ،سيتم إتاحة التسجيل في “منصة جامعة جدة للدعم الوظيفي” لشباب وشابات الوطن الباحثين عن الفرص الوظيفية مجاناَ دون رسوم خدمة , لافتاً إلى أن المنصة زودت بتطبيق للأجهزة الذكية بنظامي “IOS و android” باسم (uj career support) ، الى جانب قارئ إلكتروني يستطيع المتقدم من خلاله تقديم سيرته الذاتية دون حاجته لتقديمها ورقياً ، الأمر الذي من شأنه أن يوسع قاعدة استقطاب الباحثين عن العمل فضلاً عن ترشيد استهلاك الورق والمحافظة على البيئة.

وبين معاليه أن جميع بيانات المتقدمين والشركات والمؤسسات المسجلة في المنصة ستكون تحت إشراف الجامعة بشكل مباشر من خلال عمادة شؤون الطلاب ، وذلك حفاظاً على الخصوصية وسرية معلومات جميع الأطراف ، مؤكداً أن “منصة جامعة جدة للدعم الوظيفي” أتاحت الفرصة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص في سوق العمل المحلي من الاستفادة منها من خلال تسجيل بياناتها مجاناً بدون رسوم خدمة ، الأمر الذي يمكن تلك الشركات أو المؤسسات من الاطلاع على كامل بيانات المتقدمين والتواصل المباشر معهم.