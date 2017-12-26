“جامعة جدة” تُصنف ضمن أفضل 100 جامعة عربية لعام 2018

حققت جامعة جدة مستوى تصنيف متميز من خلال التصنيف الذي أعلنته منظمة التصنيفات الدولية QS” ” وضعها ضمن أفضل 100 جامعة عربية .

وأحرزت الجامعة 80-71 ضمن إصدار المنظمة لتصنيف الجامعات العربية للعام 2018 .

حيث يعنى بتصنيف الجامعات العربية بمنهجية معيارية تأخذ في الاعتبار مدى ملائمة منهجيتها للمنطقة العربية، ويتم قياس أداء الجامعات وفق مؤشرات تسهم في رفع الأداء .

وهنأ مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان قيادات ومنسوبي وطلاب الجامعة على ما حققته الجامعة من تميز ضمن التصنيف للجامعات العربية.

وقدم شكره لكل من كان الفضل بعد الله في هذا التميز من قيادات الجامعة ومنسوبيها ، وخص بالشكر معالي مدير الجامعة السابق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط على جهوده الكبيرة في تأسيس الجامعة وبناء استراتيجيتها ورؤيتها ، مؤكدا بأن الجامعة سوف تسير على نهج التميز.