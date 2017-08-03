جامعة جدة والجامعة المفتوحة توقعان مذكرة تعاون

جدة – البلاد

وقع معالي مدير جامعة جدة الدكتورعبدالفتاح بن سليمان مشاط ، ومدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد بن ابراهيم الزكري أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البرامج المشتركة وتبادل الخبرات, وذلك في المقر الرئيسي لجامعة جدة . وتضمنت مذكرة العمل على تصميم برامج مشتركة للتعليم المدمج يتم فيها إعداد مواد دراسية اختيارية ، والتحاق خريجيها وفق شروط محددة بالكليات والمعاهد التابعة للطرفين كذلك إعداد وتنفيذ برامج مشتركة “تعليم مدمج لدرجة الدبلوم والبكالوريوس بما فيها برامج التجسير للبكالوريوس ، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة لموظفي شركات القطاعين العام والخاص يمنح فيها شهادات معتمدة من الطرفين . واشتملت مذكرة التفاهم على بحث تصميم وتنفيذ برامج اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية بما يؤهلهم للالتحاق ببرامج التعليم العالي باللغة العربية ، إضافة إلى التعاون في تطوير نظم المعلومات والاستفادة من البنية التحتية ، والتعاون في دعم الأبحاث العلمية والميدانية .

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