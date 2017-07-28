جامعة جدة و(نبراس) توقعان مذكرة تعاون

جدة – البلاد

وقعت جامعة جدة أمس مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” في مجالات الدراسات والبحوث المتعلقة بالتوعية ببرامج الوقاية من مخاطر المخدرات ،وتنمية الوعي ضد هذه الآفة داخل الجامعة وبين منسوبيها ، واتخاذ الاجراءات الأولية لاستكشاف حالات التعاطي المبكر وطرق علاجها .

وتتضمن مذكرة التعاون التي وقعت بمقر الجامعة اليوم ، ووقعها كل من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد الثبيتي، مساهمة الجامعة في تطوير وتنفيذ البرامج الوقائية والتأهيلية والعلاجية في المجتمع المحيط بها، كذلك المساهمة في إعداد برامج تدريبية لإعادة تأهيل مرضى الإدمان، وتنمية مهاراتهم تمهيدا لإلحاقهم بفرص العمل المتاحة ودمجهم في المجتمع .

وأكد الدكتور مشاط أن المذكرة تأتي في إطار توجهات الجامعة للتعاون والشراكة مع القطاعات خارج الجامعة ، بما يحقق تطلعاتها وأهدافها ضمن رؤية المملكة 2030م.

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