جامعة سعودية تتوصل لتقنية هواتف تدمر نفسها ذاتيا

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جدة ــ البلاد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، أن أحد باحثيها نجح في تطوير تقنية جديدة قادرة على تصنيع هاتف يدمر نفسه ذاتيا.

وأشارت الجامعة، إلى أن التقنية الجديدة تعتمد على تعريض بطارية الهاتف لدرجة حرارة تفوق الـ80 درجة مئوية أو وضعه تحت ضغط عال، ما يضاعف حجم البطارية بشكل كبير.

ومن ثم تبدأ المكونات الداخلية للهاتف مثل لوحة التشغيل وكذلك ذاكرة الهاتف الداخلية في التدمير نتيجة الضغط الزائد من البطارية،

وكل ذلك يحدث خلال مدة 10 إلى 15 ثانية.وتفيد التقنية الجديدة، الجهات الاستخباراتية والأمنية في الحفاظ على سرية معلومات عملائها في كل مكان.وقد أكدت الجامعة، أن التقنية الجديدة تكلفتها ضئيلة تصل إلى 15 دولارًا فقط.