جامعة سعود تحذر منسوبيها من هجمات إلكترونية جديدة

أطلقت جامعة الملك سعود تحذيراً لمنسوبيها من هجمات إلكترونية جديدة اليوم الأربعاء وشددت على ضرورة التأكد من حماية الأجهزة.

وقالت الجامعة في رسالة تحذيرية لمنسوبيها “نظراً للتحذيرات الواردة من هجمات إلكترونية نأمل منكم عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني من جهة غير معروفة وعدم فتح الروابط والملفات المرفقة نهائياً والحرص على التأكد من حماية الأجهزة” ، ودعت الي اتخاذ جملة اجراءات لحماية الأجهزة والمتمثلة في ضم الجهاز إلى المجال الخاص بالجامعة للتأكد من استقبال التحديثات بشكل مستمرو تنزيل برامج مضادة للفيروسات ، ونوهت الي أنه في حال ورود رسالة مجهولة المصدر أو تحتوي على مرفقات نأمل عدم فتحها وإرسالها مباشرة إلى “[email protected] ”، وفي حال حدث التجاوب مع أحد هذه الرسائل يجب فصل الجهاز من الشبطة والتواصل مع الدعم الفني.