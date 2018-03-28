جامعة طيبة تختتم مشاركتها في رحلة الكشاف المسلم بإيطاليا

المدينه المنورة -جازي الشريف

اختتمت جامعة طيبة برئاسة مستشار مدير الجامعة د.شايع بن يحي القحطاني، ومشاركة عدد من طلاب الجامعة، مشاركتهم في البرنامج المنظم من الاتحاد العالمي للكشاف المسلم في الرحلة الدولية العشرين بجمهورية إيطاليا، حيث استمر البرنامج لمدة سبعة أيام، تعرف من خلالها الطلاب على العديد من الثقافات الحديثة والقديمة بمدينة روما.

وأشار د.القحطاني إلى أن البرنامج تخلله زيارة لمعرض الكتاب بمدينة ميلانو، ومشاهدة جناح المملكة العربية السعودية الذي تم تنظيمه باشراف الملحقية الثقافية السعودية بايطاليا، كما تمت زيارة العديد من الجهات الرسمية في مدينة روما بدأت بزيارة مركز الملك فهد الإسلامي، الذي يعد أكبر جامع في أوروبا ، كما تعرف الطلاب على الأماكن التاريخية بالمدينة، ويعد مدرج الكولوسيوم الشهير أبرزها ، أيضاً تخلل البرنامج زيارة الوفد لجامعة سابيننزا روما؛ حيث تعرف الطلاب على متحف الجامعة، واستمعوا إلى محاضرة علمية أدبية نظمتها الملحقية الثقافية عن الرواية السعودية وأيضا تمت زيارة معمل الذكاء الاصطناعي.

كما أقيمت خلال هذه الرحلة ورشة عمل لطلاب الجامعة، بحضور زملائهم من جامعة الجوف بعنوان ” البحث العلمي ” قدمها الدكتور شائع القحطاني، وفي ختام البرنامج قام الوفد بزيارة لجامعة روما تور فيرغاتا، وتمت زيارة معمل الهندسة الميكانيكية والتعرف على احد منتجات الطلبة هناك، وهي سيارة سباق واختتم البرنامج بزيارة الملحقية الثقافية بمدينة روما وحفل الختام.