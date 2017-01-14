جامعة طيبة تدشن حملة للتوعية الفكرية

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المدينة المنورة -جازي الشريف

دشن معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حملة وحدة التوعية الفكرية والتي تعتزم الوحدة تنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى شريحة كبرى من المجتمع.

وشكر وكيل جامعة طيبة للفروع رئيس وحدة التوعية الفكرية الدكتور مصطفى بن عمر حلبي معالي مدير الجامعة على دعمه واهتمامه ومتابعته لأعمال وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، وأكد أن هذا الدعم سيكون باعثاً للوحدة لتقديم برامج نوعية تسهم في تحقيق الأهداف المأمولة من إنشاء الوحدة.

وذكر د. حلبي أن الوحدة تهدف إلى نشر مفهوم وثقافة الحوار وقبول الرأي وتعميق مبدأ الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والغلو والإرهاب، وتعزيز الانتماء للوطن وحماية أمنه ومكتسباته وتحقيق اللحمة المجتمعية ونبذ التمييز بين أفراد المجتمع وتعزيز لغة الحوار.

وأضاف د. حلبي أن الوحدة ستعمل على رفع مستوى وعي طلبة الجامعة بمفهوم الولاء والانتماء وإبراز خطورة التكفير والتطرف وخصوصاً ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً وشبكة الانترنت عموما، وتفنيد الشبهات والأفكار المنحرفة، وتنمية الوازع الديني لدى الطلبة وبناء علاقة وطيدة بين الجامعة والمجتمع لتوعيته وتثقيفه حول التطرف والإرهاب وما يخلفه من آثار سلبية على المجتمع.

وأبان د. حلبي أن وحدة التوعية الفكرية ستعمل على تعزيز حضورها من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات اليوتيوب وتويتر والفيس بوك والواتس اب وغيرها من التطبيقات التي ينشط من خلالها الشباب للوصول إلى أكبر شريحة من المستهدفين والعمل على توعيتهم وبيان خطورة الغلو والتكفير، مع تركيز الوحدة أيضاً على تنوع برامجها مثل المحاضرات والدورات وورش العمل والمسابقات وغيرها من الأنشطة والبرامج الشبابية.