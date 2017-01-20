جامعة طيبة تدشن نظام مركز الإرشاد

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المدينة المنورة – جازي الشريف

دشن معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني ، الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الإرشاد الجامعي، أثناء جولته في مباني السنة التحضيرية بعمادة الخدمات التعليمية وكلية المجتمع.

وأوضح المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور محمد الحربي، أن الموقع سيسهم في تسهيل عملية التواصل المباشر من قبل المركز مع الطالب والطالبة، وتلبية احتياجاتهم داخل الجامعة وخارجها عبر النظام الإلكتروني، كما يعمل البرنامج على حفظ خصوصية الطلاب والطالبات .

وأبان، أن هناك خطوات عملية يقوم عليها الموقع، تبدأ بشروع الطالب في طرح المشكلة؛ سواء كانت مشكلة تعليمية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو صحية، ثم يقوم المركز بالتواصل معهم، ومساعدتهم على اجتياز المعوقات التي قد تواجههم أثناء دراستهم.

وأشار إلى النظام الإلكتروني الجديد للمركز الذي يساعد الطلبة المتعثرين من خلال توصيات المشرفيين الأكاديميين، ويصمم البرامج المختلفة لمساعدتهم، ويعزز قدراتهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدارسة.

ولفت الدكتور الحربي النظر إلى أن المركز يقوم بدعم الرسالة التعليمية لجامعة طيبة، من خلال التنسيق مع كافة قطاعات الجامعة لتوفير الخدمات الخاصة والبيئة التربوية داخل محيط الجامعة، والتي تساعد على بناء شخصية الطالب الفردية ومسئوليته الاجتماعية، ويتم ذلك بواسطة البرامج التوجيهية والأنشطة التدريبية التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى ترسيخ المفاهيم الوطنية الصحيحة، وتعزيز القيم الإسلامية.