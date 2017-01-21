جامعة طيبة تطور (مهارات الإنجليزي)

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المدينة المنورة -جازي الشريف

واصل مركز اللغة الإنجليزية بعمادة الخدمات التعليمية بجامعة طيبة تطوير مقرر اللغة الإنجليزية بنهاية الفصل الدراسي الأول وذلك ضمن خطة العمادة في الارتقاء بالمادة العلمية المقدمة للطلبة.

أوضح ذلك عميد الخدمات التعليمية الدكتور وليد بن بليهش العمري شاكرا إدارة الجامعة ممثلة بمعالي المدير الدكتور عبدالعزيز السراني على جهودها في دعم الخطط التطويرية التي تنفذها العمادة والتي تنعكس على الطلبة وأدائهم، مشيراً إلى ان هذا التطوير يأتي بالتعاون مع جامعة أكسفورد العريقة من خلال التخطيط وتطبيق المقررات والتقويم.

وذكر الدكتور العمري أن التطوير يأتي نتيجة حملة شاملة لتدريب الأساتذة من خلال جامعة أكسفورد وعن طريق تطبيق مفهوم مجتمعات التعلم المهنية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال تطوير التفكير الإبداعي ومهارة المساءلة بكونها جزءا أساسا في المقرر،

وتطبيق مفهوم التعلم المدمج عن طريق منصة إلكترونية تفاعلية ترصد تقدم الطالب وتقدم التقارير اللازمة لمتابعة الأداء، والتركيز على تنمية المهارات اللغوية جميعها، وبخاصة مهارة الكتابة بتبني حقيبة الكتابة المكثفة.

من جهته قال المشرف على مركز اللغة الإنجليزية بعمادة الخدمات التعليمية الدكتور مساعد الرحيلي إن أبرز الخصائص التي تم إضافتها إلى الطبعة الثانية المحدثة من سلسلة الكتاب Qskills والمعتمد في تدريس مقرري مهارات اللغة الإنجليزية 101 و 102 لطلبة برنامج السنة التحضيرية في مركز اللغة الإنجليزية،

حيث تم تحويل جزء خاص من كل وحدة من وحدات الكتاب إلى مادة علمية إلكترونية، وتطوير المنصة التعليمية في موقع أكسفورد، وتوفير نظام إدارة للتعلم، وتقديم دليل إرشادي عن كيفية استخدام هذا النظام التعليمي باللغتين العربية والإنجليزية لفائدة الطالب والمدرس، وتوفير تطبيق أكسفورد للتدريب على المفردات.

وأبان الدكتور الرحيلي أن المركز قام أيضاً بإعداد فيديو تعليمي عن كيفية استخدام نظام الأدوات المخصص لتدريس الكتاب، وكذلك تدريب جميع مدرسي اللغة الإنجليزية في مركز اللغة على كيفية استخدام الطبعة الثانية، وذلك على أيدي مدربين من جامعة أكسفورد البريطانية في شطري الطلاب والطالبات.