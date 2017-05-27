جامعة طيبة تفوز ببرونزية (تمكين المرأة)

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المدينة المنورة – جازي الشريف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني عقب حصول الجامعة على الجائزة البرونزية في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز عن دورها في مجال خدمة وتمكين المرأة .

وشكر الدكتور السراني أمير منطقة المدينة المنورة على استحداث ودعم الجائزة، حيث أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، مضيفاً أن الجامعة ستعمل على تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يتوافق مع أهداف وسياسات الجائزة.

من جانبها أكدت عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة إيناس طه أن الجامعة تحرص على خدمة المرأة، حيث خطت الجامعة خطوات كبيرة في هذا المجال، وتأسيس مركز تمكين المرأة وخدمتها للسيدات من داخل وخارج الجامعة.