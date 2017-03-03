جامعة طيبة تنظم (تعليم مدرب المحاكاة)

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أقامت كلية التمريض بجامعة طيبة ورشة عمل بعنوان (تعليم وتدريب مدرب المحاكاة) خلال اليومين الماضيين وسط حضور 95 عضواً من أعضاء هيئة التدريس من الكليات الصحية, وأطباء من المستشفيات الخاصة والحكومة من الجنسين .وقال عميد كلية التمريض الدكتور عمر النزهة أن الكلية استقطبت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة كي يشاركوا بأوراق عمل في هذه الورشة، بالإضافة إلى أطباء واستشاريين من مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة .

وأوضح الدكتور النزهة أن الورشة تأتي استكمالاً لللقاء السابق في إطار الخطة الاستراتيجية لكلية التمريض ضمن الجانب الأكاديمي للبرامج داخل الكلية، كما تعد حلقة وصل بين العلم النظري داخل أروقة الكلية وبين التطبيق العملي بالمستشفيات، وأن مثل هذه البرامج تضيف للممارس الصحي الشيء الكثير.

وأضاف النزهة: أن الورشة ركزت على الجانب التطبيقي وجهزت معامل خاصة للتطبيق فيها، بالإضافة للجانب النظري، حيث كانت مدة كل جزء أربع ساعات. وأعرب الدكتور النزهة عن خالص شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة لحرصه على دعم كلية التمريض , وتطوير معامل الكلية , وإمدادها بكل ما هو جديد في مجالات التقنية وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى خريجي الكلية .