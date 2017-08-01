“جامعة نجران” تعفى أسر الشهداء من رسوم الدبلومات التربوية‬

أعلنت جامعة نجران عن إعفاء زوجات شهداء الواجب وأبنائهم وبناتهم الراغبين في دراسة الدبلومات التربوية من الرسوم الدراسية عند تحقيق الشروط الرئيسية للقبول

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري بأن هذه البادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الجامعة لخدمة من ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن من أيدي العابثين، مبينا في الوقت نفسه بأنها ستستمر في تقديم خدماتها المجتمعية التي تخدم الوطن والمجتمع.

وبدأت جامعة نجران اليوم الاثنين القبول الإلكتروني للدبلومات التربوية، ويستمر ذلك حتى 14 / 11 / 1438هـ، حيث يشتمل برنامج الدبلومات التربوية على دبلوم التوجيه والإرشاد، والدبلوم العام للتربية.

وكانت الجامعة أعلنت منذ إنطلاقة عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل عن إعفائها للمرابطين من الرسوم الدراسية لتشمل ثمانية فصول دراسية بما فيها الفصول الصيفية لتؤكد بذلك دورها الوطني في الوقوف أبناء هذا الوطن