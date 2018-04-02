جامعة نورة تستعد لإطلاق ملتقى التعلم الإلكتروني

تستعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لإطلاق ملتقى التعلم الإلكتروني الأول “الابتكار في التعلم” بعد غد الأربعاء.

ويستهدف الملتقى منسوبات وطالبات الجامعة لتعزيز الابتكار في التعليم باستخدام التقنية

ودعم أفضل ممارسات التعلم وتطوير المحتوى الرقمي لإثراء مجتمع المعرفة

بما يسهم في بناء مشاريع تعلم إلكترونية أصيلة وفق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وسيتضمن الملتقى الأول عددًا من الأنشطة والفعاليات، وعقد لعدد من الورش التدريبية من أهمها

ورشة استخدام منصة نورة الإلكترونية للتدريب، ورشة تطبيق معايير جودة المقررات الإلكترونية QM

ورشة تحويل الحقائب التدريبية الورقية إلى حقائب إلكترونية لأعضاء الهيئة التعليمية، ورشة الابتكار الممنهج للطالبات.

ويفتتح الملتقى بتدشين منصة نورة الإلكترونية للتدريب، التي صممت لتحقيق الاستدامة في التدريب والتعلم الإلكتروني وتعزيز إنتاج المعرفة ومشاركتها وفق معايير تصميم المحتوى الرقمي، بإشراف مدربين ذوي خبرة وكفاءة علمية بما يتيح لرواد المعرفة مشاركتها من أي مكان وفق ضوابط تحددها الجامعة ويمكن للباحثين عنها التسجيل والحصول على التدريب في أي من مجالاتها.